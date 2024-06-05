Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar SAMEK’in 5 farklı merkezinde hazırlanan ve her biri anlamlı izler taşıyan 482 eseri incelediği yılsonu sergisinde, “Burası emeğin, mesleğin kıymetinin ortaya çıktığı sanatın ise kalbi. Her yıl binlerce kursiyerimiz ortaya birbirinden kıymetli eserler çıkarıyor. Buradaki kazanımlar ise onlarla birlikte hayat boyu yaşıyor. İnşallah SAMEK’lerde branşları artırarak yaygın eğitimi geliştireceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, emeğe ve sanata değer veren, sosyal hayatın zenginleşmesi yönünde adımların atıldığı çalışmalara devam ediyor. Bu çereçvede eğitimlerine büyük bir hassasiyet gösterilen Sanat ve Meslek Edindirme Kursları, (SAMEK) yıl boyu ortaya koyulan emeğin görücüye çıktığı birbirinden güzel yıl sonu etkinlikleri düzenliyor. Büyükşehir Karaman SAMEK’in yanı sıra Ofis Sanat Merkezi, Güneşler, 32 Evler ve Ozanlar Merkezleri’nde dönem boyunca yüzlerce öğrencinin icra ettiği 482 eser, Karaman SAMEK Merkezi’nde yılsonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yılsonu sergisini ziyaret eden Yusuf Alemdar, branşları artırarak yaygın eğitimi geliştireceklerini vurguladı. Alemdar, SAMEK’lerin zanaatın, sanatın ve sosyal yaşamın merkezi olduğunda dikkat çekerek, “Burası sadece eğitim alanı değil aynı zamanda kadınlar için sosyal yaşamın ve iletişimin de merkezi. SAMEK’lerde gelecek dönemde de eğitim branşlarını artırarak yaygın eğitim çalışmalarını geliştireceğiz. Çeşit çeşit ürünleri sıfır atık vizyonunu önemseyerek üreten tüm kursiyerleri kutluyorum. Burası emeğin, zanaatın ve sanatın kıymetinin ortaya çıktığı çok kıymetli eğitim alanlarından biridir. Her yıl binlerce öğrencimiz ortaya birbirinden kıymetli eserler çıkarıyor. Buradaki kazanımlar ise onlarla birlikte hayat boyu yaşıyor” ifadelerini kullandı.