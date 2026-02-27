Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere terör ve güvenli internet eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Selahattin Şeker Meslek Teknik Anadolu Lisesi ve Bozüyük Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Programda terör örgütlerinin propaganda yöntemleri, sosyal medyanın bilinçli ve güvenli kullanımı, sağlıklı iletişim becerileri ve doğru çevre seçiminin önemi üzerinde duruldu. Etkinlikte öğrencilerle interaktif tartışmalar yapılarak farkındalık artırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 'Gençlerimizin bilinç düzeyini artırmak, güvenli bir toplum yapısını güçlendirmek ve geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla yürüttüğümüz farkındalık faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir' dedi.