İnegölspor’umuzun yönetim kurulu, Okul Sporları Küçük Erkekler kategorisinde 320 okulun katıldığı organizasyonda Türkiye Şampiyonu olan, altyapı antrenörlerimiz Fatih Türkmen ile Uğur Uyar’ın çalıştırdığı ve birçoğu altyapı oyuncularımdan oluşan Gazipaşa Ortaokulu takımının şampiyonlarını yemekte ağırladı.

Eski kulüp tesislerimizin yanındaki Mevlana Pide’de verilen yemeğe Altyapı Sorumlumuz Turhan Albamya, Gazipaşa Ortaokulu Müdüresi Özlem Akyol Uysal, Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin, altyapı antrenörlerimiz Fatih Türkmen, Uğur Uyar ile şampiyon sporcularımız katıldı.

Yemek sonrası açıklama yapan Altyapı Sorumlumuz Turhan Albamya, şampiyon gençlerimizi tebrik ederek, “Okul Sporları Küçük Erkekler Kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu 320 okulun katıldığı organizasyonda Türkiye Şampiyonu oldu. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bizler de İnegölspor Yönetim Kurulu adına sporcularımızı yemekte ağırladık ve tebrik ettik. Başarılarının devamını diliyoruz.”dedi.

Gençlik Gelişim Program Sorumlumuz Özgür Şahin ise “Şampiyon öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Sporcularımız hem okulu hem futbolu aynı anda götürebiliyorlar. Yaptıkları işler gerçekten çok büyük. Fedakarlık yapan tüm velilerimize yoğun çaba sarf eden öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkürler. Türkiye finali iki Bursa Takımı arasında oynandı kazanan İnegöl’ümüzü temsil eden Gazipaşa Ortaokulu oldu. Bursa futbolu gerçekten Türkiye de göz önünde. Bu başarı da İnegöl’deki spor kalitesinin ve futbola bakış açısının ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı niteliğindeydi. İnegöl’ümüz adına büyük başarıydı. Tüm sporcularımızı, öğretmenlerini ve okul idaresini tebrik ediyorum.

Bir teşekkürü de İnegölspor ve Kafkasspor Kulüplerine etmek istiyorum. Gazipaşa Ortaokulu bünyesinde bulunan ve okulu temsilen maçlara çıkan sporcularımız iki kulübümüzün sporcuları. İnegöl futbolunu zirveye taşıdıkları için kulüplerimize teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı.



Son olarak söz alan Gazipaşa Ortaokulu Müdüresi Özlem Akyol Uysal ise “ Gazipaşa Ortaokulu İnegöl’ümüzün en eski en köklü okullarından biri. Akademik, sosyal ve sportif anlamda İnegöl’ümüzün en değerli taşlarından bir tanesi. Yıllardır süre gelen Gazipaşa Kültürünü Cumhuriyetimizin 100.yılında adeta taçlandırdık ve futbolda Türkiye Şampiyonu olduk. İnegölspor ve Kafkasspor kulüplerinde oynayan sporcularımız okulumuzda eğitim öğretim hayatlarına devam ediyorlar. Güzel birliktelik sayesinde bizlere uzunca yıllar unutulmayacak başarı elde etmemizi sağladılar. Velilerime, öğrencilerime, öğretmenlerime ve idareci arkadaşlarıma Gazipaşa Ailesi adına bu büyük başarı için teşekkür ediyorum.”şeklinde konuştu.

İbrahim Uslu