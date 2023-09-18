Çoklu abonelik çağında kullanıcılara içerikleri tek platformdan ulaştıran TV+, son olarak yerli içerik platformu Exxen ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Premium TV+ kullanıcıları, yalnızca TV+’ta yer alan ‘Exxen TV’ kanalı aracılığıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanını seçili maçlarda Exxen TV ile TV+’ta eylül ayında doyasıya yaşayacak.

Türkiye’nin sevilen televizyon platformu TV+, birbirinden kaliteli içerikleri bu sezonda da sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. TV+, son olarak yerli içerik platformu Exxen TV ile, Premium TV+ kullanıcılarına UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi seçili maçlarını ek bir ücret ödemeden izleme imkanı sunuyor.

Haftanın 3 günü futbol şöleni

Futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden Avrupa devlerinin seçili maçları, Exxen TV üzerinden salı, çarşamba ve perşembe günleri futbolseverlere dopdolu bir futbol şöleni yaşatacak. UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından dört heyecan verici karşılaşmanın yanı sıra, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nden seçili maçlar da Exxen TV’de yayınlanacak. Exxen TV, TV+’ın sekizinci kanalında yer alacak.

Şampiyonların mücadelesi nefesleri kesecek

Yapılan kura çekiminin ardından birbirinden heyecanlı karşılaşmaların yaşanacağı Avrupa kupalarında, Eylül ayındaki maçlar dikkat çekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devlerin mücadelesinde ilk düdük 19 Eylül TSİ 19.45’te AC Milan - Newcastle United maçında ötecek. Bu heyecanlı maçı TSİ 22.00’da Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund karşılaşması takip edecek. 20 Eylül’de ise Şampiyonlar Ligi’ne ilk defa adım atan Union Berlin ile kupayı defalarca evine götürmüş Real Madrid’in maçı TSİ 19.45’te ekranlarda olacak. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray’ın grubunda bulunan Bayern Münih - Manchester United karşılaşması da heyecanla beklenen maçlardan biri. Grupta favori görülen iki takımın maçı TSİ 22.00’da TV+ farkıyla izleyicilerle buluşacak.

Avrupa Ligi’nde heyecan dorukta

UEFA Avrupa Ligi’nde ise ilk santra 21 Eylül’de TSİ 19.45’te 8 farklı maçta aynı anda yapılacak. Futbol severlerin dikkatini çeken maçlardan LASK - Liverpool karşılaşması ise yine TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV’de yayınlanacak. Avrupa kupalarının gediklilerinden Ajax ve Marsilya’nın, Hollanda’daki ateşli Ajax taraflarının önünde oynanacak karşılaşma da TSİ 22.00’da ekranlarda olacak.

Konferans Ligi dikkat çekiyor

Henüz üçüncü kez düzenlenen ve genç bir turnuva olan UEFA Konferans Ligi büyük ilgi görüyor. İlk maç 20 Eylül’de oynanacak. TSİ 17.30’da Exxen TV’de yayınlanacak karşılaşma, Fransız ekibi LOSK Lille ile Sloven ekibi NK Olimpija Ljubjana arasında.

TV+ EXXEN TV canlı yayınları

19 Eylül Salı

19.45 AC Milan - Newcastle United

22.00 Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund

20 Eylül Çarşamba

17.30 LOSK Lille - Olympia Ljub

19.45 Real Madrid - Union Berlin

22.00 FC Bayern - Manchester United

21 Eylül Perşembe

19.45 Lask - Liverpool

21.00 Ajax - Marsilya