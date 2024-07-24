Gemlik Uluslararası Karete Do Şampiyonası ve Judo Yıldızlar Avrupa Kupası’nda Ümraniye rüzgarı esti. Oldukça çekişmeli geçen her iki turnuvada da şampiyonlar Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Sporcuları olurken, sporcular ilçeye 9 madalya ile geri döndü.

20-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Karete Do Şampiyonası’na 16 ülkeden 122 kulüp ve 1650 sporcu katıldı. Kulüp sporcularından Huri Sena Ağcadağ 32 kiloda turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Öte yandan Kocaeli’nde düzenlenen 9 ülkeden 160 sporcunun katıldığı Judo Yıldızlar Avrupa Kupası’nda da Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü Judo takımı sporcuları; 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Sporculardan Başkan Yıldırım’a teşekkür

Judo Yıldızlar Avrupa Kupası’nda da 38 kg ve 36 kg da şampiyon olan Kerem Çebi ve Semanur Yüksel ile Karete Do Şampiyonası 32 kg da şampiyon olan Huri Sena Ağcadağ desteklerinden ötürü Başkan İsmet Yıldırım’a teşekkür etti. Ayrıca turnuvada kulüp sporcularından Kerem Gür de 38 kg da ikinci, Birleşik 44 kg da üçüncü ve Süleyman Doğru’da 42 kg da üçüncü oldu.

Karate Do Şampiyonası’nda toplam 4 madalya

5. Gemlik uluslararası karate do şampiyonasında Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları 4 madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Sporculardan Mirali Mert Demir 10 Yaş Erkekler Kumite 45 kg ikinci ve Bilgehan Duman Büyük Erkekler Kumite 75 kg da ikinci, Gürkan Kılıç ise Genç Erkekler Kumite 76 Kg’da ikinci oldu.