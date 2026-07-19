Yangın, İnegöl'e bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde bulunan bir meyve bahçesinde meydana geldi. Bahçeden yükselen dumanları fark eden çevredeki çiftçiler, alevlere ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

Yangında bahçenin bir bölümünde zarar meydana gelirken, alevlerin çevredeki meyve ağaçlarına ve diğer tarım alanlarına sıçramadan söndürülmesi olası büyük bir zararın önüne geçti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.