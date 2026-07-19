Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, satış için istiflenen karpuzlardan birkaçını alarak olay yerinden uzaklaştı.
Sabah iş yerine gelen işletme sahibi karpuzların eksildiğini fark edince kamera kayıtlarını inceledi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde şüphelinin rahat tavırlarla karpuzları alıp uzaklaştığı görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, görüntüler doğrultusunda şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.
Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ