Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta yoğun bir çalışma takvimi uygulanacak. Genel Kurul’da, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının yüzde 17,76 artışla 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören teklif görüşülecek.

Teklifte, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerini artıran düzenlemeler de var. Sinema ve turizm destekleri ile uluslararası okullara yönelik yeni kurallar da görüşülecek. Ardından, eğitimini yarıda bırakan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine dönüş hakkı sağlayacak teklifin gündeme gelmesi bekleniyor.

18 yaş altındaki suçluların cezası artıyor

Adalet Komisyonu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemenin görüşmeleri sürecek. Teklife göre, 15-18 yaş grubunda suçun niteliğine göre hakim ceza indirimi uygulamayabilecek. Ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda cezanın üst sınırı 27 yıla, müebbet gerektiren suçlarda ise 18 yıla çıkarılacak. Çocuğun bakım yükümlülüğünü yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla, güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana 3 yıla kadar hapis verilebilecek.

TBMM okul saldırılarını araştırıyor

Okul saldırılarını inceleyen komisyon çalışmalarına devam edecek. Bu hafta Adalet, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri komisyonda sunum yapacak.