Samsun Canik Belediyesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada öğrenciler; Temel Seviye Çizgi İzleyen, Labirent, Mini Sumo, İleri Seviye Çizgi İzleyen ve Yapay Zeka olmak üzere 5 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedefleyen organizasyonda, katılımcılar geliştirdikleri robotlarla yeteneklerini sergiledi. 258 robot yarışmaya katıldı.

Programda konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Akıncı İHA gölgesinde yetiştirdiğimiz gençlerimizi bilimde, teknolojide ve yapay zekada öncü konuma taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler şunu biliyor ve yürekten inanıyoruz; ülkemizi bilimde, teknolojide ve savunma sanayinde daha ileriye taşıyacak olanlar, bilgi ve yetenekleriyle gençlerimiz olacaktır. Dünya gündeminin birinci konusu olan ve hemen yanı başımızda gelişen olayların tamamen teknoloji üzerinden ilerlediğini müşahede etmekteyiz. Özellikle insansız savaş araçlarıyla yapılan savaşlar, savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu anlamda bu tür etkinlikler bizim için çok değerlidir" diye konuştu.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Bu program, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve teknolojinin üretilmesine katkı sunan bir platform niteliği taşımaktadır. Burada ortaya koyduğunuz çalışmalar, sizlerin geleceğe dair koyduğu hedeflerin bir yansıması olacaktır. Merak etmeye, araştırmaya ve üretmeye devam ettiğiniz sürece, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gücüne önemli katkılar sunacaksınız" dedi.

Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise, "Bu yarışma için Canik ilçemizin seçilmesi tesadüf değildir. Canik Belediyesinin, özellikle İbrahim Başkanımızın bu teknolojik altyapıya büyük katkısı var. Bu parkurdaki malzemeler dahi belediyemizin CAMEK merkezinde üretildi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Burada herkes heyecanlı. Bu noktaya gelinmesinde büyük emekler var" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, saat 09.30’da başladı. Yarışmaya katılan öğrenciler ve ziyaretçiler, heyecan dolu anlara tanıklık etti.