Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel bir elektrik firması ve Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında 1 yıl önce protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde atölye açılı yapıldı. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı bünyesinde hayata geçirilen atölye ile öğrencilerin endüstriyel otomasyon teknolojilerini uygulamalı olarak öğrenmeleri hedefleniyor. Aynı anda 24 öğrencinin eğitim alabileceği atölyede, PLC sistemleri, endüstriyel haberleşme ekipmanları ve otomasyon uygulamalarına yönelik eğitimler de verilecek.

Öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğrencilerin sektörde kullanılan güncel teknolojilere hakim olması amaçlanıyor. Atölyenin açılış törenine Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Sezek, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Fatih Öztürkçe ile davetliler katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekilerek, öğrencilerin teknolojik altyapısı güçlü ortamlarda yetişmesinin Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacağı ifade edildi. Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şahin, atölye açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurulan otomasyon atölyesiyle öğrencilerin modern endüstriyel otomasyon sistemlerini yakından tanımaları ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeleri hedefleniyor.