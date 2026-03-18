Samsung’un daha geniş formda katlanabilir bir telefon hazırlığında olduğuna dair iddialar bir süredir gündemdeydi. Cihaza ilişkin son sızıntı ise One UI 9 için ortaya çıkan bazı arayüz animasyonları oldu. Daha önce paylaştığı bilgilerle güven kazanan Digital Chat Station’a göre cihaz aktif olarak geliştiriliyor ve yıl bitmeden tanıtılması planlanıyor. Söz konusu modelin, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerinden ayrı konumlanan tamamen yeni bir ürün ailesinin başlangıcı olabileceği de konuşuluyor.

Telefon, 4:3 en boy oranında, açıldığında tablete benzeyecek yapıda ve çoklu görev yapmayı, belge düzenlemeyi ve benzeri işleri kolaylaştıracak 7,6 inçlik dahili bir ekrana sahip olabilir. Aynı zamanda telefonun Galaxy Z Fold 8 Wide gibi bir isimlendirmesi olabilir.