Çankırı’da sanal kumara kapılan 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, ağır maddi kayıpların ardından hayatına son verdi. Sosyal medya hesabından veda videosu paylaşan Çelik, ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini ve içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını anlattı. Videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra genç öğretmen hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu trajik kayıp dijital bağımlılık ve kumarın yol açtığı yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

