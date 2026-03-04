Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Dolcida Çikolata Kurucusu Şef Büşra Şafak ile gerçekleştirilen 'Çikolata Atölyesi'nde çikolata sanatının inceliklerini öğrenme ve uygulama fırsatı buldu.

Atölye kapsamında öğrenciler, çikolata işleme süreçlerinde kullanılan benmari yönteminin püf noktalarını, çikolatanın kontrollü eritme tekniklerini ve uygun sıcaklık aralıklarında kalıplama işleminin ürünün parlaklık, doku ve kalite özelliklerine etkilerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Dolcida Çikolata Kurucusu Şef Büşra Şafak, kendi geliştirdiği reçeteler doğrultusunda glütensiz ve bitki bazlı üretim anlayışıyla çikolata üretimine ilişkin deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak sektörel tecrübelerini aktardı.

Etkinlik sonunda Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Demir tarafından Şef Büşra Şafak'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.