Bilecik Belediyesi Sanat Akademisinde müzik, resim ve rölyef sanatında eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Vadipark Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve gençler, piyanodaki hünerlerini sergilerken, resim ve rölyef sanatında eserler ortaya koyan kursiyerler de resim ve rölyef çalışmalarını katılımcıların beğenisine sundu. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve başkan yardımcıları gerçekleştirilen etkinliğe katılarak, öğrencilerin performanslarını izledi.

‘’Her bir öğrencimizle gurur duyuyorum’’

Velilerin de katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kültür ve sanat alanında yapılan güzel faaliyetlere değinerek, ‘’Belediyemiz Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından verilen eğitimler sonucunda güzel performanslarını ortaya koyan tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben de sanat akademisinde eğitim alan bir öğrencinin annesi olarak çok mutluyum. Burada bizlere müziğin güzelliğini sunan öğrencilerimizden bazıları İstanbul ve Bursa gibi illerde düzenlenen etkinliklerde Bilecik’imizi temsil ederek, başarılar elde etti. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak artık ilimizde resitaller yapabileceğimiz inancındayım. Artık bizler de başka illere değil başka illerden bize gelecek öğrencilerle bu türden güzel aktiviteler düzenleyebilecek duruma geldik.’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, Sanat Akademisi eğitmenlerine teşekkür etti çiçek verdi

Etkinlikte Sanat Akademisi eğitmenlerine de teşekkür eden Başkan Subaşı, ‘’Gerçekten öğretmenlerimiz bu alanda çocuklarımıza çok güzel fırsatlar sundu. Her bir öğretmenimize teşekkür ediyorum. Burada ayrıca rölyef kursunda çalışmalarını tamamlayan kursiyerlerimiz ile resim sergisinde hünerlerini sergileyen ressamlarımız da var. Ben yapılan tüm çalışmalar dolayısıyla eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden siz değerli aile üyelerine de şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın Sanat Akademisi eğitmenlerine çiçek vermesi ve hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.