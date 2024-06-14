Bilecik’te 10 yaşındaki Ahmet Destan Kara, 4 yılda 5 bin 10 kitap okuyarak başarıya imza attı.

Okuma sevgisini erken yaşta keşfeden Bilecik Atatürk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ahmet Destan Kara, 6 yaşında okumayı öğrendikten sonra 4 yıl gibi kısa bir sürede 5 bin 10 adet kitap bitirdi. Ahmet’in bu azmi ve kitaplara olan tutkusu, hem ailesi hem de öğretmenleri tarafından büyük takdirle karşılandı.

"Günde 100’e çıktığım oluyor"

10 yaşındaki Ahmet Destan Kara, kitap okumaya nasıl başladığı anlatarak, "İlkokul 1’inci sınıftan itibaren kitap okumaya başladım. 5 bin 10 kitap okudum. Öncelikle annem sayesinde başladım. Annem bana her gece kitap okurdu. Ben de ona hep "Ben de okumayı öğrenince size kitap okuyacağım" derdim. Okumayı öğrenmeye başladıktan sonra onlara okudum, sonra kendime okudum ve böylelikle kendimi geliştirdim. Günde 100 sayfa okuduğum oluyor. Bütün duygularla karışık duygular içerisinde oluyorum. Galaksinin Koruyucuları adlı kitap çok sevdiğim bir seri. Bütün kitaplar bana ilham olmuştu. Benim tek bir amacım vardı, Atatürk kadar kitap okumak istiyordum. İlk başlarda öyleydi, ama sonradan fark ettim ki önemli olan yeni bilgiler öğrenmekmiş" dedi.