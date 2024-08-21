Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da sanatın nabzını tutan Selçuklu Sanat Akademisi’nde yaz dönemi kursunda eğitim alan öğrencileri ziyaret etti. oldukça yoğun talep alan akademide yaz döneminde 327 kursiyer eğitim alıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla kazandırılan Selçuklu Sanat Akademisi her yaştan vatandaşa eğitim vermeye devam ediyor. Akademinin yaz kurslarını ziyaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı eğitim alan sınıfları tek tek ziyaret ederek kursiyerlerin öğrenme heyecanına ortak oldu.

Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi 9. Dönem Yaz Kurslarında Çocuk ve Yetişkin Drama, Doğaçlama Atölyesi, Çocuk Piyano, Diksiyon, Etkili İletişim, Liderlik ve Kişisel İmaj Yönetimi, Okuma Tiyatrosu kurslarından toplam 327 kursiyer faydalanıyor. İlgiyle takip edilen kurslar 25 Ağustos’ta sona erecek.

“ŞEHRİMİZİN KÜLTÜR SANAT HAYATINA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

Şehrin sanat hayatına Selçuklu Sanat Akademisi aracılığıyla katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “ Selçuklu Sanat Akademimizi kuralı 3 yıl oldu ancak buradan çok güzel neticeler elde ettik. Burada öğrencilerimiz sanatı, müziği sevdiler kendilerini ifade edebilecekleri fırsatları onlara sunduk ve bunun meyvelerini almaya devam ediyoruz. Ayrıca sanata, müziğe ve tiyatroya ilgisi olan ama ilgilenecek vakit bulamamış yetişkinlerimiz de akademimizde kendilerini keşfetmeye imkan buluyorlar. Üç yıl önce bu hedeflerle yola çıktık ve bunları çok şükür gerçekleştirdik. Hem öğrencilerimizden hem de yetişkin gruplarımızdan oluşan çok güzel müzik ve tiyatro toplulukları ortaya çıktı. Artık bundan sonraki hedefimiz buradan sanatçılarımızın çıkması ve geniş bir yelpazede akademimizin tanınması olacak.

Selçuklu Sanat Akademisi kurulduğu günden bu güne kadar 35 farklı branşta, 5 bin 454 kursiyer mezun etti. Sahne sanatları ile müzik ana branşlarında; konser, tiyatro oyunları sergileyen akademimiz düzenlemiş olduğu organizasyonlarda toplamda 66 bin 613 kişiye ulaştı. Bu heyecan ve çalışma gayreti ile şehrimizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ben akademimizden faydalanan kursiyerlerimize gösterdikleri ilgi sebebiyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.