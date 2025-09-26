Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki bir binanın 6’inci katındaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürüldü.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6’inci katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün cenazesi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada dengesini kaybederek düşen Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürüldü.

Güllü’nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.