Olaydan bir gün önce evine güvenlikli kapı montajı yaptıran 51 yaşındaki Gül Tut, kendini artık daha güvende hissettiğini dile getirmişti. Komşularından İsmet Helvacıoğlu ise Güllü’nün neşeli, sevgi dolu ve yardımsever biri olduğunu vurgulayarak, “Herkese el uzatırdı. Hatta olaydan hemen önce apartmandaki hasta bir komşumuza ‘yemeğin var mı?’ diye sormuş. Onun intihar etmiş olmasına inanamıyoruz,” dedi.

Sanatçı Güllü, Çınacık’taki yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti. Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı "diye konuştu. Sanatçı Güllü’nün cenazesine Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi’nde otopsi yapıldı. Yakınlarının cenazeyi defnedilmek üzere bugün alması bekleniyor.