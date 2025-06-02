GESMEK Tiyatro ekibinin, "Yuvasız Kadınlar" isimli tiyatro gösterisi sanatseverlerden tam not aldı.

Gebze Kültür Merkezinde sahnelenen tiyatro gösterisinde GESMEK Tiyatro ekibinin performansı göz doldurdu. Bayram Gündoğdu yönetmeliğinde sahnelenen tiyatro gösterisi, sanatseverin ilgisi de oldukça yoğun oldu. Tiyatro gösterisini izlemeye gelenler arasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de vardı. Tiyatro gösterisi öncesi izleyicileri selamlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "GESMEK Tiyatro ekibimizi özgüvenlerinden ötürü tebrik ediyorum. Siz değerli sanatseverlere de GESMEK Tiyatro ekibimizi bu özel günde yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Sanat bir toplumun olmazsa olmazdır. Biz Gebze Belediyesi olarak toplumu her türlü sosyal faaliyetinde desteklemeye gayret ediyoruz. Spor, sanat, müzik ve eğitim alanında gayretimizin meyvelerini görmek bizleri mutlu etmenin yanı sıra ayrıca motive ediyor. Bu gün burada şu salonu görünce doğru işler yaptığımızı daha iyi anlıyorum. Ben bir kez daha tüm oyuncularımız yürekten kutluyor ve siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhteşem performans gösteren GESMEK Tiyatro ekibi, oyunun sonunda izleyiciden tam not aldı. Tiyatro gösterisi sonunda oyuncular izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışladı.