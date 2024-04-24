Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı, Milli Egemenliğin ilan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sancaktepe’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Sancaktepe’de 2 gün boyunca dğzenlenen etkinlikler çerçevesinde Sancaktepe halkı Atamızın tüm Dünya çocuklarına Armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladı.Sancaktepe’de ilk resmi program Sancaktepe Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu ile başladı. Sancaktepe Belediyesi adına Belediye Başkanı Alper Yeğin’in çelenk sunumunu yaptığı program İstiklal Marşı ve Saygı duruşu sona erdi. Sancaktepe Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun katılımı altında Sancaktepe 100.yıl Cumhuriyet Meydanı ve Ayazma Yaşam Vadisi’nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 22-23 Nisan tarihleri arasında gün boyu düzenlenen etkinlik ve atölyelerde çocuklar bayramın tadını doyasıya çıkardı. Kutlamaların adresi olan Ayazma Vadisi’nde elinde bayraklarla buluşan Sancaktepeli vatandaşlar Derya Yıldırım ve Manuş Baba’nın sahne aldığı konserde unutulmaz bir gece yaşadı.

Etkinliklerde gençler ve vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla hatıra fotoğrafı çeken ve eğlencelerine ortak olan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ’Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir’ diyerek, millet egemenliğine yürekten bağlı Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemize ve Dünya çocuklarına armağan ettiği ilk ulusal Bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutladı.