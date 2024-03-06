sancaktepe belediyesi tarafından düzenlenen ve ‘teknoloji lideri’ olmak isteyen gençlerin ortaya koyduğu teknolojik ürünlerin gösterimlerinin yapıldığı “teknoloji şenliği” başladı. Programda konuşan sancaktepe belediye başkanı şeyma döğücü, “biz öğrencilerimizin türkiye yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde yetişmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Yeter ki onlar istesinler, istedikleri zaman neler yapabileceklerini gördük” dedi.

sancaktepe belediyesi tarafından düzenlenen ve gençlerin ortaya koyduğu teknolojik ürünlerin gösterimlerinin yapıldığı “teknoloji şenliği” prof. Dr. Necmettin erbakan külliyesi’nde başladı. Sancaktepe belediye başkanı şeyma döğücü’nün katılımıyla gerçekleşen açılış programında sancaktepeli gençler dron deneyim alanı, robot deneyim alanı, vr deneyim alanı, 3d deneyim alanı başta olmak üzere birbirinden farklı alanlarda çalışmalarını katılımcılara sundu. Ortaokul ve liselerden 50 öğrencinin katılım sağladığı etkinlikte ayrıca sancaktepe teknoloji liderleri scratch yarışması ödül töreni de gerçekleşti.

düzenlenen etkinlikle gençlerin teknoloji alanında girişimlerinin desteklenmesi ve teknofest gibi ulusal ve uluslararası birçok yarışmada yer almasına imkan sağlayacak bir alan kurulması amaçlanıyor.

sancaktepe belediye başkanı şeyma döğücü, “ilçemizdeki okullarımızda teknoloji ile ilgilenen, bunu özel ilgi alanı haline getirmiş çocuklarımıza yönelik teknoloji şenliğimizi düzenledik. Daha önce başlatmış olduğumuz teknoloji liderleri projemiz de vardı. Onunla okullarımızı birleştirdik, geldiler çocuklar burada kurslar aldılar kendi okullarında takımlar kurdular ve şimdi burada bugün neler yaptıklarını hep beraber gördük. Herhalde biz eski kuşak olarak bunları rüyamızda görsek inanmazdık. Çocuklarımız robot yapıyor dron yapıyor 3d yazıcılarla inanılmaz objeler ortaya çıkarmışlar. Bunlar gerçekten bizim için gurur verici. Sancaktepe çok genç bir ilçe, genç nüfusu çok fazla olan, öğrenci nüfusu çok fazla olan bir ilçe. Onun için biz bu öğrencilerimizin türkiye yüzyılı vizyonuna uygun bir şekilde yetişmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Yeter ki onlar istesinler, istedikleri zaman neler yapabileceklerini gördük. Özellikle enkaz altında yürüyen bir robot yapmışlar, ‘örümcek’ diyorlar. Arama kurtarma ekiplerine katkısı olacak şekilde yeni yeni şeyler yapmışlar. Buradaki evlatlarımız teknofest’e hazırlanan çocuklar” dedi.

yaptıkları insansız hava aracı projesi ile etkinliğe katılan ilknur kılıç, “bu yaptığımız şey bir insansız hava aracı. Bunu yapmaktaki amacımız kara sularındaki güvenliği sağlamak. Türk kara sularına giren her geminin türk bayrağı açma zorunluluğu bulunuyor. türk bayrağı açmayan gemiler de tehdit unsuru olarak algılanacak. Biz burada görüntü işleme teknolojisini kullanarak türk bayrağı açmayan gemileri tespit edeceğiz ve bu sayede tehdit unsuru olarak görülen gemileri kullanıcıya bildireceğiz. Bu sayede sahil güvenliğin olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmesini sağlayacağız ve radar sistemlerinin ulaşamadığı alanlarda güvenliği sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.