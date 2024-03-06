MetroPOLL Araştırma'nın Şubat 2024 Türkiye'nin Nabzı anketi sonuçlarına göre, AKP'nin oylarında belirgin bir erime yaşanırken, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi (YRP) önemli artışlar gösterdi. 20-21 Şubat tarihleri arasında bin 770 kişi ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara yöneltilen "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu, ilginç değişimlere işaret etti.

AKP'nin oy oranı, yüzde 23.9 olarak belirlendi ve kararsızlar dağıtıldığında yüzde 33.2'ye çıkarak, 14 Mayıs'taki seçimlere kıyasla yaklaşık iki puanlık bir düşüş yaşandı. MHP'nin oy oranı da yüzde 6.1 olarak hesaplandı ve kararsızlar dağıtıldığında yüzde 8.4'e yükseldi, bu da bir miktar gerileme olduğunu gösterdi.

CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında önemli bir değişim olmazken, CHP'nin oy oranı yüzde 18.9, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 9.2 olarak kaydedildi. Kararsızlar dağıtıldığında CHP'nin oranı yüzde 25.2'ye, İYİ Parti'nin ise son genel seçimlerdeki oranına yakın bir seviyede kaldı.

Anketin dikkat çekici sonuçları arasında DEM Parti ve YRP'nin oylarında yaşanan artış öne çıktı. DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8.3 olarak belirlenirken, kararsızlar dağıtıldığında yüzde 11.5'e çıkarak, HDP'nin 14 Mayıs'taki performansının üzerine çıktı. Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise kararsızlar dağıtıldığında yüzde 5.8'e ulaşarak, 14 Mayıs'taki performansının iki katından fazla olduğunu gösterdi.

Ankete göre, Zafer Partisi yüzde 1.9, TİP ise yüzde 1.7 oy oranına sahip olarak belirlendi.