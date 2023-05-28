Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için kurulan sandıklar saatin 17:00 olması ile beraber kapandı.

Türkiye bugün seçime gitti. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için kurulan sandıklar saatin 17:00 olması ile birlikte kapandı.

Türkiye'de sandığa giden vatandaşlar seçimini yaptı.

SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri sonuçları 28 Mayıs Pazar günü saat 18.00’dan itibaren yasakların kalkması ile birlikte en hızlı şekilde Yıldırım Gazetesi’nden öğrenebilirsiniz.

Sizde en güvenilir, en hızlı seçim sonuçları için Yıldırım Gazetesi’nin seçim sonuçları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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