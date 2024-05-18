Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçe genelinde “Bahar Temizliği” projesiyle kapsamlı temizlik faaliyeti başlattı. Kent temizliğine ve estetik görünüme önem verdiklerini belirten Tombaş, “Kaldırımları işgal eden eski ev eşyaları ve hafriyat atıklarının kaldırılması, ot biçimi, ilaçlama, yıkama işlemleri başta olmak üzere kapsamlı bir temizlik projesi başlattık. Akşemsettin Mahallesi’nden başladık, sırasıyla tüm cadde ve sokaklara gireceğiz. Hedefimiz; tertemiz Sultanbeyli” dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni proje ve hizmetleri tek tek hayata geçiren Başkan Tombaş, şimdi de “Bahar Temizliği” projesi kapsamında kapsamlı bir temizlik faaliyeti başlattı.

Tombaş: “Vatandaşlarımızın sağlığı ve konforlu yaşamı temel önceliğimiz”

Bahar Temizliği projesiyle cadde ve sokaklarda kaba atıklar başta olmak üzere detaylı bir temizlik uygulaması başlattıklarını vurgulayan Tombaş, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığı ve konforu. Bunun için her gün düzenli olarak yürütülen temizlik hizmetinin yanı sıra özellikle çirkin görüntüye sebep olan, tehlike arz eden kaba malzemelerin temizlenmesi için yeni bir proje başlattık. Bahar Temizliği projesi kapsamında; kaldırımları işgal eden eski ev eşyaları ve hafriyat atıklarını kaldırıyor, ot biçimi, ilaçlama, yıkama işlemleri başta olmak üzere kapsamlı temizlik faaliyeti yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“15 mahallede girmedik cadde, sokak bırakmayacağız”

Çalışmaların sokak sokak titizlikle yürütüleceğini ifade eden Tombaş, “Bahar Temizliği projesi kapsamında; Temizlik İşleri, Fen İşleri, Park Bahçeler, Kentsel Dönüşüm ve Zabıta Müdürlükleri olmak üzere 5 farklı birimden toplam 30 personelden oluşan bir ekip oluşturuldu. Mekanik süpürge aracı, damperli kamyon, JSB, bordür boyama gibi iş makineleri tahsis edildi. İlk olarak Akşemsettin Mahallesi’nden başladık. 15 mahallemizde girmedik cadde, sokak bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz; tertemiz Sultanbeyli” açıklamasında bulundu.