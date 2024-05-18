Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Yeşilkent kavşağı yakınlarında E.G. idaresindeki 26 BZ 669 plakalı otomobile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.G. ve yanında yolcu olarak bulunan F.Ö. hafif yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.