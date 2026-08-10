Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderinin açılması için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak amacıyla içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. Üzerine sıcak su dökülen kimyasal maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3’ü tesisatçı, 3’ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Kaynak: İHA