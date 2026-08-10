Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükellefler için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Tecil faizi yüzde 29'a indirildi

Normal şartlarda yüzde 39 olarak uygulanan yıllık tecil faizi, düzenleme kapsamında yapılacak başvurular için yüzde 29'a düşürüldü.

Uygulama, 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesinde vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarını kapsıyor.

Mükelleflerin, ilgili vergi dairesine bulunan borçlarının tamamı için tecil talebinde bulunması gerekiyor. Borçların yalnızca bir bölümü için ayrı ayrı tecil yapılmasına izin verilmiyor.

Her borç kapsama girmiyor

Düzenleme kapsamında bazı vergi ve yükümlülükler taksitlendirme imkanının dışında bırakıldı.

Buna göre;

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),

2026 yılı gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergi,

Bu vergilere bağlı vergi ziyaı cezaları,

Gecikme faizleri,

Gecikme zamları,

Damga vergileri

indirimli faiz ve söz konusu taksitlendirme imkanından yararlanamayacak.

Borca göre taksit sayısı değişiyor

Mükelleflerin mali durumlarına ve borcun niteliğine göre taksit sayıları farklılık gösterecek.

Likidite oranı 0,50 ve üzerinde olan ticari işletmeler: 36 eşit taksit

Likidite oranı 0,30 ile 0,50 arasında olan ticari işletmeler: 48 eşit taksit

Likidite oranı 0,30 ve altında olan ticari işletmeler: 72 eşit taksit

Gayrifaal mükellefler ve gayrimenkul sermaye iradı sahibi borçlular: 48 eşit taksit

KDV, BSMV ve damga vergisi borçları: En fazla 12 eşit taksit

Belediyeler, il özel idareleri ve belediye şirketleri: 72 eşit taksit

İlk taksit ödemelerinin ise Eylül 2026'da başlaması öngörülüyor.

10 milyon TL sınırı dikkat çekiyor

Düzenlemede teminat konusunda da borç miktarına göre farklı uygulama bulunuyor.

10 milyon TL ve altında borcu bulunan mükelleflerden teminat istenmezken, 10 milyon TL'yi aşan borçlarda aşan kısmın yarısı oranında teminat gösterilmesi gerekiyor.

Bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin aksatılması, belirli şartlar altında ihlal olarak değerlendirilmiyor.

Ayrıca borcun en az yüzde 10'u ödenmeden “borcu yoktur” belgesi verilmiyor.

Başvurular nereden yapılacak?

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

Başvurular;

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi,

Dijital Vergi Dairesi,

e-Devlet,

İlgili vergi daireleri

üzerinden yapılabilecek.

Vergi borcu bulunan mükelleflerin, başvuru öncesinde kendi borçlarının düzenleme kapsamında olup olmadığını ve uygulanacak taksit sayısını kontrol etmeleri önem taşıyor.