Olay, İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, işyerinde bulunan bir makinede henüz belirlenemeyen bir nedenle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin ardından makinede yangın çıktı.

Yangını fark eden işyeri çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında makinede maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeni ve meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.