İnegöl İcra Dairesi’nin 2026/3 İflas sayılı dosyası kapsamında yayımlanan ilana göre, müflis şirketin iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini karşılayamayacağının anlaşılması üzerine basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verildi.

Alacaklılara 30 gün süre

Yayımlanan ilanda, şirketten alacağı veya herhangi bir iddiası bulunan kişilerin, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını İnegöl İcra Dairesi’ne bildirmeleri istendi.

İlanda ayrıca, bu süre içerisinde alacaklılardan herhangi birinin tasfiye giderlerini peşin olarak karşılaması halinde, tasfiyenin adi tasfiye usulüyle yapılmasını talep edebileceği belirtildi.

Söz konusu kararın, İcra ve İflas Kanunu’nun 218. maddesi kapsamında alacaklıların bilgilendirilmesi amacıyla ilan edildiği bildirildi.

Resmi ilan yayımlandı

İflas sürecine ilişkin ilan, ilan.gov.tr üzerinden kamuoyuna duyuruldu.