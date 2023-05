Hazırlıklar yapıldı. İsot dolmaları dolduruldu. Sarmalar tek tek kalem gibi sarıldı. Gastronominin kadim kenti Şanlıurfa’da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada katılımcılar “Urfa Üzüm Yaprağından Sarma” ve Urfa İsot Dolması yemekleriyle adeta damak çatlattı. Başkan Beyazgül her bir Şanlıurfalının damağı adeta bir laboratuvar gibidir dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 21 – 27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir tarafında düzenlenen etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde yemek yarışması yaptı.

Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şef Ramazan Bingöl ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışma kapsamında yarışmacılar Şanlıurfa’ya özgü tescilli lezzetlerden olan Urfa Üzüm Yaprağından Sarma” ve Urfa İsot Dolması yemekleriyle dereceye girmeye çalıştı. 100 çeşit yemeğin sunumunun ve canlı performansının da yapıldığı etkinliğe katılanlara Çiğköfte, İçli köfte, Tirit, Şabut Balığı Kebabı, Döğmeç gibi yemekler ve Pendirli Helva, Şıllık, Hırtlevik gibi yöresel tatlılardan ikram edildi.

“Dünya’nın En Eski Mutfağı” sloganıyla yola çıkan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen programda kentin damak çatlatan lezzetleri Şanlıurfalı kadınların ellerinde hayat buldu. Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “HER BİR ŞANLIURFALININ DAMAĞI LABORATUVAR GİBİDİR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yapılan yemeklerin bulunduğu stantları tek tek gezerek ikram edilen yemeklerin tadına baktı. Şanlıurfa’nın gastronomisinin de tarihi gibi çok köklü bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Başkan Beyazgül, “Şanlıurfa mutfağının çok az sunulduğu bir yer çünkü Şanlıurfa mutfağını sunmak mümkün değildir. Şanlıurfa On iki bin yıllık geçmişe sahip bir ve on iki yıl boyunca medeniyetler yaşamış buralarda ve birçok medeniyette geçti ve yolları kesişti burada işte böyle bir şehirde her bir medeniyetin izlerini bulmak mümkündür. On iki bin yıldır bu lezzetleri biriktirdik. Tek bir çeşit yemeğin bile yüzlerce çeşidini Şanlıurfa mutfağında bulabilirsiniz. Burada bir kültür aşılamış olabilir bir sevgi olur anneden oğula bir beraberlik olur aile içerisinde birlik olur ve mutfak çok önemli bir yer ve her bir Şanlıurfalının damağı adeta bir laboratuvar gibidir. Şanlıurfalılar herhangi bir şeyin eksik olmasından çok endişe ederler ve herkes o eksiği çok iyi görebilirler çok iyi takip edebilirler. İşte on iki bin yıllık geçmişi olan bu şehirde lezzetler olmaz mı olur. Aslında Şanlıurfa çok iyi bir gastronomi ve turizm şehridir. Düşünün tarihi bir mekânda ve Şanlıurfa müziği eşliğinde ve Şanlıurfa lezzetleriyle buluşuyorsun ve bu çok güzel bir şey ve dinlendirici bir şey bugün hanımefendiler aynı türden yemeği yapmışlar ve özenmişler ki çiçek gibi süslemişler böyle sofraya çok güzel süslenmiş olarak geliyor neden sofra böyle güzellikleriyle geliyor. Bu hafta Türk mutfağı Haftası ben buradan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum. Çünkü bu olması gereken bir şey bizim Türk mutfağımızın kaybolmaması gerekiyor. Bu kadim şehirden şunu diye biliriz eğer Şanlıurfa’ya has bir yemeği başka bir yerde yiyelim aynı lezzeti alalım diyorsanız bu mümkün değildir. Bu topraklarda yetişen ürünler ve bu toprakların insanları tarafından yapılması gerekiyor herkesi Şanlıurfa’ya bekliyoruz.” Diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Şef Ramazan Bingöl tarafından verildi. Yemek yarışmasında Zehra Turgut birinci, Saniye Akan ikinci İlkay Canbek ise üçüncü olarak para ödülü almaya hak kazandı.

BAŞKAN BEYAZGÜL’DEN DERECEYE GİREMEYENLERE ANLAMLI JEST

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ödül takdimi öncesi yaptığı konuşmada dereceye giremeyen diğer yarışmacılara da müjde vererek onlara da Bin TL mansiyon ödülü verileceğini aktardı. Başkan Beyazgül’ün müjdesi yarışmacılar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Başkan Beyazgül, “Burada biz güzel emekleri gördük herkes çok güzel yapmıştı jürilerin işleri çok zordu ve iyi ki ben jüri değilim herkes kalem gibi yapmış ve içindeki lezzetler müthişti. Bir kısmına ödül verelim bir kısmına geri kalsın buda içimize çok sinmedi sayın valimizle karar verdik. Bin Türk Lirası mansiyon ödülünü verelim dedik. Aslına bakarsanız bu kadar emek zahmet çok büyük bir ödül değil ama en büyük ödül bu yarışmaya katılarak Şanlıurfa’yı tanıtmanızdır.” İfadelerine yer verdi.

VALİ AYHAN, “ŞANLIURFA’NIN MUSKİSİ, MİMARİSİ VE MUTFAĞINA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Şanlıurfa’nın Muskisi, Mutfağı ve Mimarisine sahip çıkılması gerektiğine dikkati çeken Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, “Bu gibi yarışmaların kaybedeni olmaz. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla dünyanın en eski mutfağı olan Şanlıurfa’mızda bu programların anlamlı olan ve katılan her bir yarışmacımıza maddi anlamda yüksek olmasa da ve manevi anlamda çok güzel bir jest oldu. Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’nın mimarisi, müziği ve mutfağına sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRES BAŞKANI BİNGÖL, “DÜNYA TARİHİNİN EN LEZZETLİ MUTFAĞI ŞANLIURFADIR”

Şanlıurfa’nın en kadim en eski ve en lezzetli mutfağı olduğunu ifade eden TÜRES Başkanı Şef Ramazan Bingöl, “Tarih bizi haklı gösterdi. Artık kimse bir şey söyleyemez. Göbeklitepe Karahantepe insanlık tarihi adına çok şeyi değiştirdi. Şanlıurfalılar bunu artık rahatlıkla söyleyebilir dünya tarihinin en kadim en eski ve en lezzetli mutfağı Şanlıurfa’dır.” Sözlerine yer verdi.

Etkinliğe katılan yarışmacılar kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederken vatandaşlar da yemeklerin çok lezzetli göründüğünü ifade ettiler.