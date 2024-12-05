Dünya genelinde özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ülkelerde büyük ekonomik kayıplara yol açabilir.

Bu hastalık, Picornaviridae familyasında yer alan Foot-and-mouth disease virus (FMDV) adlı virüs tarafından yayılır. Enfekte olmuş hayvanlar, ağızlarında, dudaklarında, dilinde ve ayaklarında şiddetli yaralarla birlikte ateş, iştahsızlık ve halsizlik gibi belirtiler gösterir. Virüs, doğrudan temas yoluyla, enfekte hayvanlardan diğer sağlıklı hayvanlara geçer. Ayrıca, virüsün hava yoluyla da yayıldığı bilinmektedir.

Şap hastalığı, hem hayvan sağlığını hem de gıda üretimini tehdit eden bir hastalık olduğundan, dünya genelinde sıkı karantina önlemleri ve aşılama programları uygulanmaktadır. İnsanlar üzerinde doğrudan bir etkisi olmasa da, hastalık hayvancılık sektörüne büyük zararlar verebilir. Et ve süt üretiminin azalması, uluslararası ticaretin engellenmesi ve tarım sektöründe maliyetlerin artması gibi sonuçlar doğurabilir.

Türkiye'de de şap hastalığı zaman zaman görülmekte olup, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde izlenmekte ve kontrol altına alınmaktadır. Enfeksiyonun yayılmaması için, hastalığın tespiti durumunda, enfekte hayvanlar derhal karantinaya alınarak, tedavi ve aşılama çalışmaları hızla başlatılmaktadır.

Hayvancılık sektörü, şap hastalığına karşı büyük önlemler alarak, bu tehdidin etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Aşılamalar ve kontrollü hareketlilikle hastalığın yayılması önlenmeye çalışılmaktadır.