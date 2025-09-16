Göğüs Hastalıkları Servisi bünyesinde faaliyet gösteren uyku laboratuvarında, uzman ekip eşliğinde polisomnografi (uyku testi) uygulanıyor. Test, genellikle bir gece süresince yapılmakta olup, kişinin uyku esnasındaki beyin dalgaları, kalp ritmi, solunum ve vücut hareketleri gibi parametreler detaylı şekilde inceleniyor.

Uyku sorunları yaşayan vatandaşlar, özellikle şu şikayetlere sahipse laboratuvara başvurabiliyor: Horlama, uykuda nefes durması (apne), gündüz saatlerinde aşırı uyku hali, sabah yorgun veya baş ağrısıyla uyanma

Laboratuvara başvur, Göğüs Hastalıkları uzmanı tarafından yapılan muayene sonrası yönlendirme ile mümkün oluyor. Uyku testi sonrasında elde edilen veriler, uzman hekimler tarafından değerlendirilerek kişiye özel tedavi planı oluşturuluyor.

İki yatak kapasiteli uyku laboratuvarında, 2 polisomnografi cihazı ve 1 CPAP titrasyon cihazı ile hizmet veriliyor.

Sağlıklı uyku, sağlıklı yaşamın temel taşlarından biri. Uyku sorunları yaşıyorsanız, İnegöl Devlet Hastanesi Uyku Laboratuvarı’na başvurabilirsiniz.