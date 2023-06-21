Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son yağışlardan sonra Sapanca Gölü'nde 3 yıl sonra ilk kez 32,20 olan maksimum seviyenin aşıldığı gelişmesini paylaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tüm Sakaryalıları sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Yüce, son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası bir süredir yükseliş trendinde olan Sapanca Gölü'nde maksimum seviyenin aşıldığını açıkladı.

Kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen yağış, iki şehirde 2 milyona yakın insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ndeki seviyeyi 3 yıldır görülmeyen noktaya taşıdı. Artışın devam etmesi durumunda önümüzdeki yaz ayında kuraklık yaşamayacaklarını umut ettiklerini belirten Başkan Yüce vatandaşlara, "Suda tasarruf edelim ki yarınlarımız ferah olsun" çağrısı yaptı.

Başkan Yüce, "Sakarya'mızın en büyük doğal cenneti olan Türkiye'mizin gözbebeği Sapanca Gölü için sevindiren bir gelişme yaşandı. Kış aylarında 32 metre seviyelerine kadar düşen ve tedbirlerimizi en üst düzeyde tuttuğumuz gölümüz son yağışlardan nasibini aldı. Şehrin genelini etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışlar gölde 5 santimlik bir yükselişi sağladı diyebiliriz. Gölümüz en son 3 yıl önce gördüğümüz 32,20 seviyeyi aştı. Bu seviye gölümüz için maksimum seviyedir. Ancak tasarrufa, tedbire devam etmeliyiz. Eğer bunu yaparsak yarınlarımız ferah, aydınlık olacak. Gölümüz bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı.