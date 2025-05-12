SUBÜ ve SAMİB iş birliğiyle ilköğretimden üniversite düzeyine kadar 464 takımın projeleri ile katıldığı Robot ve Teknoloji Olimpiyatları düzenlendi. İki gün süren etkinlikte 8 kategoride toplam 900 bin liralık ödül dağıtıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) iş birliği ile gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama becerilerini geliştirmeleri ve üreten/girişimci bireyler olarak yetişmeleri gayesiyle Sakarya Robot ve Teknoloji Olimpiyatları (ROBOTEK) düzenlendi. SUBÜ’de düzenlenen etkinlikte Sakarya, Eskişehir, Gaziantep, Sinop, Düzce, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Bursa’dan 464 takım projelerini sergiledi ve yarıştı. 2 gün süren etkinlikte 8 kategoride dereceye giren öğrencilere toplam 900 bin TL değerinde 46 ödül dağıtıldı.

Şehirde bir ilke daha imza atmanın haklı sevincini yaşadıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "SAMİB iş birliği ile düzenlediğimiz ROBOTEK ile ilköğretimden üniversiteye kadar öğrencilerimizin projelerini sunmalarına imkân sağladık ve şehrimizde bu anlamdaki ekosistemin gelişimine katkı sunduk. Türkiye’de bir ilk olan Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğümüz ile elde ettiğimiz deneyim ve bilgi birikimini şehrimizle de paylaşmak istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu da (YÖK) bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yapıyor. Bu anlamda olimpiyatların düzenlenmesinde emeği geçen her bir çalışma arkadaşıma ve paydaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Derece elde eden öğrencilerimizi ve katılım sağlayarak bir şeyler üretmek için çabalayan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. ROBOTEK’i daha da geliştirerek devam ettirme arzusundayız. Gerek kamu gerekse özel sektör paydaşlarımızın böylesi bir organizasyona destek olmaları en büyük temennilerimizden" dedi.