Sanatın ve şiirin buluştuğu Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, ‘Filistin ve Edebiyat’ adlı panel ile devam etti. OSM’de gerçekleşen programda Filistin’de ki büyük direniş yazarlar tarafından betimlendirildi. Yazar Ali Emre, “Yeryüzünün alnına çatılmış bir bildiridir Gazze” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Sapanca Şiir Akşamları birbirinden değerli programlarla devam etti. Ofis Sanat Merkezi’nde düzenlenen programlarda ilk olarak Yazar Ali Emre ve Peren Birsaygılı Mut’un konuşmacı olarak katıldığı ‘Filistin ve Edebiyat’ adlı panel gerçekleştirildi. Panel sonrası organizasyona katılan tüm şairler Filistin için şiir okudu. Yazar Peren Birsaygılı Mut, “Filistin’i Filistin yapan, kimliğine ve kültürüne dahil pek çok şey siyonist uygulamalar tarafından ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. İşte tam burada Filistin direniş edebiyatı çok kritik bir görev üstleniyor. 30 seneden beri büyük bir direniş gösteriyor. Filistin’de bu zamana kadar şehit edilen herkese, tüm şairlere, yazarlara ve edebiyatçılara Allah’tan rahmet diyorum. Bize kalemin onurunu, kalemin haysiyetini gösterdikleri için Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Herkesin Filistin’e borcu var

Dünyanın birçok yerinde insanların Filistin için, Gazze için yürüyüşler ve eylemler yaptıklarını ifade eden Yazar Ali Emre, “Herkesin Filistin’e borcu var. Brezilya’da 2 milyon, Endonezya’da 5 milyon, Kanada’da 800 bin kişi yürüyor. Niye? Biliyorlar ki Filistin düşerse Brezilya’da çok kolay düşer. Şili’de Peru’da bir gün çok kolay düşer. Filistin aslında bir bakıma 70 yıldır bütün insanlık adına direnen bir yerdir. O sancağın kolay kolay düşmemesi, zalimleri korkutuyor. Direnmek isteyen başka ülke insanlarının sinelerini açıyor. O yüzden onlar önemsiyorlar. Düşmemesi için gösteri yapıyorlar, dua ediyorlar. Yeryüzünün alnına çatılmış bir bildiridir Gazze. İnşallah Gazze bu direnişi sürdürür” değerlendirmesinde bulundu.

Birbirinden değerli şiirleri icra ettiler

Panel sonrası programlar, Cahit Koytak (Onur Konuğu), Ahmet Akarsu, Ali Emre, A. Samet Atılgan, Ercan Yılmaz, Halil Assali Harun Yakarer, Hasan Bozdaş, Kadir Tepe, Melike Kılıç, Ömer Erdem, Ömer Yalçınova Peren Birsaygılı Mut, Semir Atiye, Zeynep Arkan, Zeynep Karaca ve Züheyr Ebu Şeyb gibi ünlü şairlerin katıldığı “Filistin İçin Mısralar” adlı şiir sunumlarıyla devam etti. Ünlü şairler Filistin için birbirinden değerli şiirleri icra ettiler.