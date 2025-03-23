İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan olaylarda 4. gün geride kaldı. Ekrem İmamoğlu'nun adliyedeki ifadesi sona ererken, aynı anda İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

Bir çevik kuvvet polisinin üzerine asitli bir madde atılması sonucu, polis memuru hafif yaralanırken, üniformasının bazı bölümlerinin eridiği gözlendi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da söz konusu saldırıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Yerlikaya paylaşımda, "Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı ve polis memurunun üniformasının görüntüsüne yer verdi.

SARAÇHANE'DEKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de göstericilerin bekleyişi sürerken, eylemcilerle polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

BALTA VE TORNAVİDALI SALDIRI

Ankara'da ise İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen marjinal bir grup, Kızılay’da toplandı.

Polis barikatını aşmaya çalışan provokatörlerden bazıları, polise karşı direniş gösterdi. Polis ekipleri, çeşitli zamanlarda megafonla grubu dağılmaları için uyardı.

Dağılmayan provokatörler, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.