Saray Belediyesi 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Arabasız Gün Etkinliği” gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi’nin Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) çalışmaları devam ediyor.
16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Saray Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirdi.
Hasan Ergen Parkı’ndan başlayan bisiklet turu ve yürüyüş Edirköy Korusu’nda sona erdi.
Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, yürüyerek çevre farkındalığı oluşturdu.
Etkinlikte ayrıca, bisikletliler de bisiklet ulaşımına dikkati çekti.