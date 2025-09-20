Okulların açılmasıyla birlikte bazı çocuklarda okula uyum sorunları gözlenebiliyor. Hayat Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Nuran Karimova, okula dönüş sürecinin hem çocuklar hem de aileler için heyecan verici olabileceği kadar kaygı da oluşturabileceğini belirtti. Dr. Karimova, bu süreçte çocukların okula daha kolay uyum sağlaması için ailelerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalara değindi.

Rutinler ve duygusal destek önemli

Tatil döneminde bozulan uyku ve yeme düzeninin okul başlamadan birkaç gün önce normale döndürülmesi gerektiğini vurgulayan Karimova, çocukların bu dönemde yaşadıkları kaygıların normal olduğunu söyledi. Çocuğun heyecan ya da tedirginlik yaşamasına anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden uzman, "Yeni başlangıçlarda herkes böyle hisseder" diyerek duyguların paylaşmasına izin verilmesi önerisinde bulundu. Çantanın birlikte hazırlanması, kıyafet seçimlerine çocuğun da katılması gibi hazırlıklara dahil edilmesinin çocukta kontrol duygusunu artıracağını belirten Dr. Karimova, okul hakkında olumlu bir dil kullanılmasının da çocuğun motivasyonunu yükselteceğini söyledi. Dr. Karimova, ayrılma kaygısı yaşayan küçük yaştaki çocuklar için vedaların kısa ve net tutulmasının süreci kolaylaştırdığını ifade etti.

Kaygı devam ederse uzman desteği alınmalı

Ebeveynlerin kendi kaygılarını çocuklara yansıtmamaları gerektiğini söyleyen Dr. Karimova, çocukların çoğu zaman ebeveynlerin tepkilerini model aldığını hatırlattı. "Sakin ve güven veren bir tutum, çocuğun kendini güvende hissetmesini sağlar" diyen uzman, teknolojik cihaz kullanımının da sınırlanmasının uyumu kolaylaştırdığını belirtti.

Çocuğun okula gitmek istememesi halinde onu yargılamadan dinlemenin, duygularını anlamaya çalışmanın önemli olduğunu belirten Dr. Nuran Karimova, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Karimova, uyum sorununun uzun sürmesi, uyku ve iştah problemlerinin artması veya okul reddi durumunda bir çocuk ve ergen psikiyatristinden destek alınması gerektiğini sözlerine ekledi.