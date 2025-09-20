Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden düzenli olarak sürdürüyor. Bakanlığın son açıklamasına göre, sağlık açısından risk taşıyan bazı yeni ürünler daha GÜBİS listesine eklendi ve yayımlandı.

Piyasadan Toplanmasına Karar Verildi

Söz konusu uygulama kapsamında özellikle çocuk sağlığını tehdit eden bazı oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

İşte güvensiz ürünler listesi: