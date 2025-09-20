TBMM’ye Sunulan Teklif

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun hazırladığı kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını amaçlıyor. Staj ve çıraklık sigortası başlangıç tarihi, sigortalılık süresinin başlangıcı sayılacak. Yasa, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Meclis Süreci Nasıl İşleyecek?

Kanun teklifi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ilgili komisyonda değerlendiriliyor. Komisyondan onay alması durumunda Genel Kurul’un gündemine taşınacak ve milletvekillerinin oyuna sunulacak. Teklif kabul edilirse, düzenleme derhal yürürlüğe girecek.