Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak Bilgin, son zamanlarda çocuklarda sıklıkla görülen göz rahatsızlıkları ile ilgili bilgi vererek bu rahatsızlıkların nedenleri, korunma yöntemleri ve tedavilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak Bilgin, özellikle son dönemlerde yoğun ekran bağımlılığı nedeniyle okul ve öncesi çağlardaki çocuklarda miyopi (uzağı net görememe) şikayetlerinin arttığını belirterek ailelere uyarılarda bulundu.

"Dijital ortamlara yoğun maruz kalınması göz sağlığını tehdit ediyor, miyopi şikayetleri artıyor"

Günümüzde çocukların teknolojik cihazlara yoğun şekilde maruz kalmasının göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak Bilgin, "Günümüzde dijital ortamların artması, telefon, tablet ve televizyon gibi cihazlara yoğun maruz kalınması nedeniyle Miyopi, yani kırma kusuru olan uzağı net görememe durumunu sık görüyoruz. Bu dönemde çocuklarımızın çoğunda miyopiyi görüyoruz. Bununla birlikte hipermetrop gördüğümüz çocuklarımız da var, şaşılık durumları olabiliyor. Gizli kaymalar yada aşikar kaymalar ve tembellik durumları olabiliyor" dedi.

"Yakın görsel uyaranlar genetik yatkınlığı olan çocukları daha çok etkiliyor"

Genetik yatkınlığı olan çocukların yakın görsel uyaranlardan daha çok etkilendiğini de belirten Prof. Dr. Burak Bilgin, "Biz bu cihazları yakın görsel uyaranlar olarak grupluyoruz. Bunlar tablet, telefon, televizyon olabilir ya da diğer yakın görseller uğraşlar olabilir. Bunlar miyopiye yatkınlığı arttırıyor. Çalışmalarda bunun direkt olarak net bir sebep olduğu gösterilmemiş fakat yatkınlığı olan çocuklarda bu net olarak gösterilmiş. Genetik yatkınlığı olan çocuklarda yakın odaklanma yada yakın uğraşlar miyopiye sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Korunma yöntemleri ve ailelere uyarı

Rahatsızlıkları önlemek için yapılması gerekenlerden bahseden ve ailelere uyarılarda bulunan Bilgin, "Rahatsızlıktan korunmak için ortamın iyi aydınlatılması, çok fazla yakın görsellerle meşgul olunmaması ve bu konuda dengeleri koruyarak yakın uğraşlar içerisinde olunmasını istiyoruz. Çünkü teknolojiden kaçmamız mümkün değil. Özellikle ailelere ’teknolojik aletleri vermesinler, çok bakmasınlar’ tabii ki diyemiyoruz ama her şeyin kontrollüsü çok önemli. Bunlar mutlaka olacaktır ama bunların kontrollü bir şekilde olması gerekiyor. Aşırılara kaçmaması gerekiyor. Ailelerin kontrolünde, esneklik payı verilerek bu cihazlara bakılabilir" diye konuştu.