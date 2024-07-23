Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü’nde 19. Geleneksel birlik ve beraberlik günü kapsamında pilav dağıtıldı.

Gerçekleştirilen birlik ve beraberlik günü etkinliğine, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Gelenekselleşen bu anlamlı günde konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin herkesi bir arada görmekten duyduğu mutluluğu belirterek, “Sarıdayı köyümüzün 19. Geleneksel birlik beraberlik gününde hemşerilerimizle birlik olduk. Başta köy muhtarımız olmak üzere böyle güzel birlik beraberlik örneği gösteren köy halkımıza, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İlgi ve alakalarından dolayı köy halkımıza ve özellikle cıvıl cıvıl kadınlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerine yer verdi.