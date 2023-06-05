MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Sarınasuhlar Mahallesinde içme suyu deposunun bakım-onarımını yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin dönüşümüne devam ediyor.

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre’nin Sarınasuhlar mahallesinde bulunan içme suyu deposunun da bakımı yapıldı.

Deponun zamanla deforme olan iç ve dış boyası yenilendi. Dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması için de deponun etrafı tel çit ile çevrildi. Mahalle Muhtarı Ali Kurt da, yapılan çalışmadan memnun olduğunu ifade ederek, MASKİ’ye teşekkür etti.