Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı 29 Mayıs Pazartesi günü kapılarını açıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı kış sezonunda gerçekleştirilen bakım onarım çalışmaları ardından sezona hazır hale getirildi. Girişin ücretsiz olduğu kadınlar plajı 29 Mayıs Pazartesi günü kapılarını açıyor. Kadınlar Plajı’nda haftanın 7 günü sabah saat 08.00’den akşam saat 18.00’e kadar sadece kadınlara hizmet sunuluyor. Saat 18.00’dan sonra tüm vatandaşlar plajın imkanlarından yararlanabiliyor.

Tüm Kadınları Plaja Bekliyoruz

Kış boyunca Kadınlar Plajı’nda hummalı bir çalışma yürüttüklerini ve sezona hazır olduklarını söyleyen Kadınlar Plajı Sorumlusu Ceren Tuğay, “Tüm kadınlarımızı plajımıza bekliyoruz” dedi. Tuğay, “Burası Türkiye’nin ilk kadınlar plajı ben de burada bir kadın yönetici olarak çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu alanda cankurtarandan güvenlik ve hizmet personeline herkesin kadın olduğu bir kadroya sahibiz. Kadınlar plajımızda, kadın misafirlerimiz için günlük ihtiyaçlarına yönelik restoran, kafe, butik ve kadınlar hamamı olmak üzere birçok sosyal alanlar mevcut. 29 Mayıs Pazartesi günü kadınlarımız için plajımız hizmet veremeye başlayacak” dedi.