CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak gireceğini açıkladı.

CHP’nin Sarıyer’den tekrar aday göstermediği Şükrü Genç, üçüncü kez belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığını söyleyen Genç, CHP yönetimine bugün öğle saatlerine kadar süre tanımıştı. Özgür Özel ile ortak bir noktada buluşamadıklarını belirten Genç, Sarıyer Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını açıkladı.

Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi anlatan Genç, "Sayın Genel Başkan dedi ki; ’Başkanım biz sizi çok seviyoruz. Sizinle hep varız. Partide önemli görevlerde size görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık. Bunu aşamadık.’ dediler. Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayanın ne olduğunu çok merak ediyorum. İşte şimdi tam da o noktadayız. Şimdi sizlere soruyorum. Önümüzdeki 40 gün içinde her bir noktada ısrarla soracağım. Son anına kadar soracağım, 31 Mart’a kadar soracağım. Var mıyız yok muyuz? Kararı verdik, halkımız ’Yürü’ dedi yürüyoruz. Yolumuz açık olsun. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz" dedi.

"Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak"

Kendisinin hep güzel konuştuğunu söyleyen Genç, "Kimseye kötü söz söylemeyeceğiz. Hiç kimseye zarar vermedim. Bundan sonra da zarar vermeyeceğiz. Halkımızın çok güzel bir sözü var, kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer’de. Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

Konuşmasının ardından bütün Sarıyerlileri İlçe Seçim Kurulu’na davet eden Şükrü Genç tezahüratlarla uğurlandı. Bağımsız aday olarak başvurusunu yapan Genç, “Bir partiden istifa edip başka bir partiye geçmek gibi bir niyetim yok. Genel Başkanımızın aşamadık dediği şeyleri aşmaya geldik” diye konuştu.