İstanbul Esenyurt’ta, birlikte yaşadığı Selen Özkula’yı, kafasından vurularak öldürülüp, intihar ettiği süsü veren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Selen ölmeden önce bana intihar girişiminde bulunduğunu anlatmıştı. Selen ile Şubat sonu veya Mart başı gibi beraber yaşamaya başladık. Maktulü öldürmem için bir sebebim yok" dedi.

Esenyurt’ta 26 Mayıs 2025 günü, trans birey olduğu öne sürülen Selen Özkula’nın (28), birlikte yaşadığı İlker Sezgün (53) tarafından ruhsatsız tabancayla kafasından vurularak öldürülmüştü. İntihar ettiği süsü veren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ki duruşmaya, tutuklu sanık İlker Sezgün, hayatını kaybeden Selen’in babası müşteki Özcan Özkula ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Maktulü öldürmem için bir sebebim yok"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İlker Sezgün, "Olay günü 2 pizza siparişi verdim, ödemeyi kapıda yaptım. Pizza geldiğinde gece saat 02.00 sıralarıydı. Pizzaları salona getirdim. Ben de, salondan yatak odasına, Selen’in bulunduğu odaya geçtim. Geçerken odada silah sesi duydum. En son yatak odasına baktım. İçeri girdiğimde, Selen yatakta sırt üstü yatıyordu. Kafası sol tarafta yatmıştı, sağ tarafından kan sızıntısı gördüm. Silah, Selen’in göğsünün üzerinde duruyordu. Elleri neredeydi hatırlamıyorum. Telefonu açıktı, müzik çalıyordu telefona yöneldim, şarkıyı kapatmaya çalıştım, beceremedim 112’yi arayacaktım. Silahın namlusunun nereye dönük olduğunu bilmiyorum, silahı tutmadım ancak silahı görünce istem dışı dokundum. Selen’in telefonunu cebime koydum, benim telefonumdan 112’yi aradım. Daha sonra Selen’in kız kardeşi Esra’yı aradım. Aramadan sonra Selen’in ablası Eda’nın eşi Ferdi, beni aradı. Aramadan 10 dakika sonra polis, sonra ise sağlık ekipleri geldi. Olay günü uyuşturucu kullandığını görmedim ama daha önce çok kez kullandığını biliyorum. Selen ölmeden önce bana intihar girişiminde bulunduğunu anlatmıştı. Selen ile Şubat sonu veya Mart başı gibi beraber yaşamaya başladık. Maktulü öldürmem için bir sebebim yok" ifadelerini kullandı.

Beyanda bulunan müşteki Özcan Özkula ise, "Selen solaktı, çocuğumla aram son zamanlarda limoniydi" dedi.

Müşteki avukatı: Hayatını kaybeden Selen, ölmeden önce cinsiyet değiştirerek kadın oldu

Mahkemede beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını, hayatını kaybeden Selen’in, ölmeden önce cinsiyet değiştirerek, kadın olduğunu, bu nedenle sanığın ‘kasten öldürme’ suçu ile değil, ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları ise, müvekkillerinin üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek, beraatını istedi.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık İlker Sezgün’ün tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Selen Özkula ‘maktul’, İlker Sezgün ‘şüpheli’, Özcan Özkula ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, maktul ile şüphelinin bir süredir beraber oldukları, aynı evde yaşadıkları ve Özkula ile Sezgün’ün olay günü aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadıkları aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Sezgün’ün, maktulü ruhsatsız tabanca ile kafasından vurarak öldürdüğü, olay sonrası İlker Sezgün’ün, maktul Selen Özkula’yı yerden alarak, sırt üstü yatırdığı, bacaklarını düzelttiği, tabancayı maktulün göğsüne koyarak 112’yi aradığı ve olayda intihar süsü verdiği belirtildi.

Maktulün kanında uyuşturucu madde tespit edildi

Hayatını kaybeden Selen Özkula’ya yapılan otopsi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, maktul Özkula’nın kanında ve idrarında çeşitli uyuşturucu maddelerin bulunduğu ayrıca Özkula’nın vücudunda bir adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası olduğu, yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu, kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, şüpheli İlker Sezgün hakkında, ‘kasten öldürme’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan müebbet ile 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.