Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan kumaş yüklü tır, alev alev yandı. Yangında ölü ve yaralı olmazken tır adeta kumaşlarla birlikte küle döndü. Dumanlar otoyolu kapladı, sürücüler önlerini görmekte güçlük çekti.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu 18. Viyadük üstü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İkitelli’den yüklediği kumaşları Batmana götürmek için yola çıkan 47 AAF 636 kupa plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, tırı sağa çekerek Jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kumaşların tutuşmasıyla birlikte tır alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan tıra müdahale etti.

‘Dumanlar Otoyolu kapladı’

Alevlerin kumaşlara ulaşması üzerine otoyolu siyah dumanlar kapladı. Jandarma, 3 şeridi trafiğe kapatırken trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Dumanlar nedeniyle sürücüler önlerini görmekte zorlandı.

‘Yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü’

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken olay yerine getirilen iş makinası yardımıyla kumaşlar yola indirildi. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında tır şoförü yara almadan kurtulurken tır ve içindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi.