Sarıyer’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Kurban Bayramı’nın ilk gününde sahillere akın etti. Kimisi güneşlendi kimisi de denize girdi.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram ziyaretlerini tamamlayan vatandaşlar, Sarıyer Kireçburnu sahiline akın etti. Kimi vatandaş güneşlendi kimi vatandaş da denize girdi. Bazıları ise sahil bandında yürüyüş yaptı. Vatandaşlar ve çocuklar sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Kireçburnu sahilde güneşlenmeye gelen Suat Semih, “Şimdiki bayramlar bana çok yavan geliyor. Eskisi gibi değil. Hiçbir şeyi eskiye ait değil. Yarın daha fazla kişi gelir buraya. Buranın insanı birbirini tanır. Ben de buranın bütün insanlarını tanırım. Bayramlar benim için çocukluğumun bayramları değil. Aynı şeyleri çocuklara yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bizim yaptığımız davranışları çocuklar hoyrat karşılıyor. Onlar şimdiki ortama alışmışlar. Bizim çocukluğumuzdaki saygı sevgi kalmamış. Çocuklar bizi gördüğü zaman elimizi öperlerdi ama şimdi yok” dedi.

“İstanbul bayramda bize kalmış”

Herkesin bayramını kutladığını söyleyen Savaş Dursun ise, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmesini isterim tüm Türkiye’nin. İsrail’deki zulmün de son bulmasını isterim. Tüm dünyaya iyi bayramlar diliyorum. Biraz deniz havası almaya geldim. Şehir dışında çalışıyorum. Özlemişim buraları. İstanbul normalde bayramda boşalırdı sakin olurdu. Şu an biraz daha yoğun. Yine herkes gitmiş. İstanbul bize kalmış” diye konuştu.