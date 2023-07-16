Sarıyer TEM Otoyolu’nda sağ şeritte arıza yapan otomobile motosiklet çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü Ramazan Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Sarıyer mevkiinde 34 BJF 23 plakalı otomobil sağ şeritte arıza yaptı. Arıza yapan otomobile emniyet şeridinde ilerleyen 34 GSR 824 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü Ramazan Ç. yola doğru savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ramazan Ç.’ nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken otomobilde hasar oluştu. Öte yandan otomobil sürücüsü Selim C.’nin ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden sürücü olay yerinden kaldırılarak Adli Tıp Kurumuna götürüldü.