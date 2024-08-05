Batman’ın Sason ilçesinde Sason balının kalitesini geliştirmek amacıyla uygulanmakta olan “Örnek İlçe, Örnek Ürün” projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.BATMAN (İGFA) - Batman'da Sason Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında yapılan kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda, “Örnek İlçe, Örnek Ürün” projesi kapsamında üretilen Sason balının Coğrafi işaret tescili süreci ele alındı.

Ayrıca markalaşma, tanıtım ve üretim miktarının arttırılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Başar, Sason'da geçim kaynağı olan arıcılığın tanıtımı ve markalaşması için önemli yer tutan Sason Balı ve diğer tüm projelerimize her zaman desteklerini esirgemeyen Vali Ekrem Canalp başta olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri ile tüm bal üreticilerine teşekkür etti.

Kaymakam Başar, Sason balının tescillenip Türkiye genelinde tanıtılması için üzerimize düşen bütün çalışmaları yapacaklarını kaydetti.